Zürich – In einem muslimischen Gebetszentrum in Zürich kam es am Montag zu einer Schießerei. Drei Personen wurden verletzt, berichtet die Zeitung Blick auf ihrer Internetseite. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte, dass es Verletzte gab. Die Schüsse fielen innerhalb der Moschee. Dort fand am späten Nachmittag eine Gebetsrunde statt. Passanten hätten die Einsatzkräfte alarmiert.

Das islamische Zentrum befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs. Laut Blick wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Der oder die Täter sind demnach noch auf der Flucht. Vor dem Gebäude waren rund 20 Polizisten im Einsatz, mehrere Krankenwagen waren ebenfalls vor Ort. Laut Blick suchten schwer bewaffnete Sondereinheiten der Polizei die Umgebung ab.

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. (TT.com)