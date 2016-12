Hall – In ein Einfamilienhaus in Hall stieg am Montag ein Unbekannter zwischen 17 und 19.20 Uhr ein. Er schlug an der nördlichen Seite des Hauses ein Fenster ein und gelangte so in das Haus. Dabei dürfte er sich verletzt haben, teilte die Polizei mit. Der Täter durchsuchte dann das gesamte Wohnhaus und erbeutete diverse Schmuckstücke. Letztlich verließen er das Gebäude wieder durch ein Fenster. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizei Hall (Tel. 059133/7110)erbeten.