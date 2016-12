Berlin — Montagabend, Breitscheidplatz, mitten in Berlin. Auf dem dortigen Weihnachtsmarkt rast ein Lastwagen in eine Menschenmenge. Erst nach etwa 50 Metern kommt der Sattelschlepper zum Stehen. Gegen 20.07 Uhr gehen in der Berliner Notrufzentrale erste Anrufe ein.

Die Augenzeugen berichten von zahlreichen Verletzten. Toten. Sie wollen gesehen haben, wie ein Mann aus der Fahrerkabine sprang und flüchtete. „Womöglich wollte er in der Dunkelheit Schutz suchen", sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel der Zeitung "Die Welt".

Unter den vielen Anrufen war auch ein Mann, der sich während des Gesprächs offenbar ein Herz fasste. Der Zeuge heftete sich an die Fersen des mutmaßlichen Täters — allerdings mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Er rannte ihm durch den Tiergarten nach und stand über Handy permanent in Kontakt mit der Notrufzentrale. Das Problem: Der Verfolgte war nicht lückenlos bis zur Festnahme an der Siegessäule unter Beobachtung.

Vermutlich der „falsche Mann"

Am Dienstagnachmittag relativiert sich die Verfolgungsaktion schließlich endgültig, als die Polizei erklärt, dass es sich bei dem Festgenommenen, der die Tat abstreitet, vermutlich „um den falschen Mann" handle. „Möglicherweise haben wir noch einen gefährlichen Straftäter im Raum", sagte Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt. „Es könnte sein, dass die Ermittlungen noch sehr offen sind."

Der als Verdächtiger festgenommene 23-jährige Flüchtling aus Pakistan sei „eventuell auch nicht der Täter", sagte auch Generalbundesanwalt Peter Frank am Dienstag gut 18 Stunden nach der Tat. Er kündigte an, die Auswertung von Spuren werde noch im Laufe des Tages zeigen, ob der Festgenommene der Täter sei. Bisher sei unklar, ob es einen oder mehrere Täter oder Unterstützer gebe. (TT.com)