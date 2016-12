Eine Unsitte hält derzeit die Justizwache auf Trab. So häufen sich Verleumdungen durch Häftlinge. Diese wissen dabei wohl selbst oft nicht ganz genau, was sie da tun – wie ein gestern am Landesgericht wegen Verleumdung und falscher Beweisaussage angeklagter Deutscher. Nach 22 Vorstrafen hatte der 51-Jährige Beamte schwerster Körperverletzung und geschlechtlicher Nötigung bezichtigt. Unangenehm für die Beamten, gegen die darauf strafrechtlich und disziplinär ermittelt wurde. Nachdem der Deutsche Richterin Verena Offer erst offenbart hatte, dass er Multimillionär sei, relativierte er in der gleichen Stunde die Anschuldigungen gegen einen der Beamten: „Nein, den habe ich nicht gemeint, sondern einen Namensgleichen!“ Dokumentierte Gespräche mit der Anstaltsleitung wollte der 51-Jährige ebenso nie geführt haben.

Das machte kein gutes Bild. Und so kamen gestern zur bestehenden Gefängnisstrafe noch zweieinhalb Jahre Haft hinzu. Weiters hatte Anwalt Markus Abwerzger für einen der Justizwachebeamten 3931 Euro zugesprochen bekommen: „Dies deckt nun dessen Verfahrenskosten ab!“ Für den „Millionär“ ist die Gutmachung sicher kein Problem. (fell)