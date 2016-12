Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Die Umstände des tragischen Todes eines 15-jährigen Mädchens im September sind geklärt. Die beiden Syrer (21, 22) in deren Wohnung in der Innsbrucker Egger-Lienz-Straße die Minderjährige vor ihrem Auffinden übernachtet hatte, werden wegen unterlassener Hilfeleistung mit Todesfolge angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck der ­Tiroler Tageszeitung gestern auf Anfrage bestätigte.

Rückblende: Gegen 14.30 Uhr wurde Ende September von Passanten ein lebloses Mädchen im Eingangsbereich eines Haus am Südring entdeckt. Ermittlungen ergaben, dass die 15-Jährige zuvor im gleichen Haus genächtigt hatte und später von einem der Wohnungsbewohner – wohl in Panik wegen des regungslosen Zustandes – in den Eingangsbereich gelegt worden war. Darauf wurde seitens der Syrer die Rettung alarmiert. Trotzdem war das Leben des Mädchens nicht mehr zu retten. Untersuchungen der Gerichtsmedizin haben ergeben, dass die Syrer schon spätestens ab 11 Uhr hätten erkennen müssen, dass sich das komatöse Mädchen in einem lebensgefährlichen Zustand befunden hatte. Die Anklage wirft ihnen nun vor, dass sie trotzdem nicht gehandelt hatten.

Abgerückt ist man hingegen vom ursprünglichen Verdacht, dass die 15-Jährige aufgrund einer von den Syrern verabreichten Kokainüberdosis verstorben war. Staatsanwalt Hansjörg Mayr: „Nachweisbar war nur geringfügiger Kokainkonsum, der nicht todesursächlich war. Vielmehr war die Verstorbene an einer Vergiftung durch das Schlaftmittel Oxazepam verstorben. Es ist davon auszugehen, dass sich das Mädchen dieses Mittel, noch bevor sie mit den Männern zusammen war, selbstständig verabreicht hatte.“ Den Angeklagten droht bis zu einem Jahr Haft. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.