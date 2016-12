Innsbruck - Eine 34-jährige Innsbruckerin ist Dienstagmittag in einer Tiefgarage Opfer eines brutalen Raubüberfalles geworden. Die schwangere Frau wollte im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl (Bereich Hallerstraße) Gegenstände aus dem Auto ausladen, als sie von einem unbekannten Mann von hinten niedergeschlagen und mit Fußtritten gegen den Kopf attackiert wurde.

Der Täter raubte der Frau eine beige Handtasche mit blauen Einsätzen und ergriff mit einem Fahrrad die Flucht in Richtung Osten. Die Frau wurde bei dem Überfall am Kopf verletzt und in die Klinik eingeliefert. Am Abend hieß es von Seiten der Polizei, der Schwangeren gehe es soweit gut, sie habe die Klinik bereits wieder verlassen können.

Täterbeschreibung

Der Täter ist laut Polizei rund 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Wollmütze. Eine Alarmfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber und die Cobra beteiligt waren, verlief ohne Ergebnis. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. (TT.com)