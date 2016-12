So dumm kann es laufen: So hatte sich ein Lehrling im Oktober mit dem Auto auf den Parkplatz eines Sportplatzes begeben. Sinn der Übung war jedoch nicht sportliche Ertüchtigung, sondern der Konsum von Marihuana. Als zufällig eine Polizeistreife Kontrollrunden um den Platz fuhr, rochen auch die Beamten Cannabis- anstatt Schweißgeruch. Als es zur Fahrzeugkontrolle ging, reagierte der 18-Jährige nicht mit Bedauern, sondern mit Gewalt. Diese fiel so heftig aus, dass gleich zwei Beamte mit dem Burschen beschäftigt waren. So riss er sich aus Festhaltegriffen und nahm einen der Polizisten selbst in die Beinklammer. Zerrungen, Prellungen und ein Teilriss des Daumenbandes hatte dies für den Polizisten zur Folge. Gestern am Landesgericht trafen sich die Kontrahenten wieder. Vor Staatsanwalt Hannes Glantschnig zeigte sich der Bursche aber gleich geständig. Darauf bekam Anwältin Katharina Rieder für den verletzten Polizisten erst einmal 1000 Euro zugesprochen. Dazu muss der Bursche eine Geldstrafe von 1440 Euro zur Hälfte bezahlen.

Wirres ging im April hingegen wohl im Kopf eines 19-Jährigen vor. Er hatte sich im Vorbeifahren in ein Mädchen verschaut. Darauf sandte der Bursche der jungen Frau und deren Freundin aber Textnachrichten, die nichts mehr mit Imponiergehabe zu tun haben. Auszugsweise: „Ich habe zwei Polizisten erschossen, habe nun deren Waffen und werde Dich, Deinen Vater und Deine Freundin erschießen.“ Ob den 19-Jährigen tatsächlich, wie einst behauptet, Bekannte zu diesen und weiteren ähnlich schlimmen Zeilen angestiftet haben, ist im Jänner weiter Prozessthema. Knapp vor der Prozessfortführung wird der Bursche übrigens aus derzeitiger Strafhaft erlassen.

Dass scheinbar Schlimmeres eine Erleichterung sein kann, bewies gestern ein Betrugsprozess um einen geplatzten Pachtvertrag. Dazu hatte ein 44-Jähriger eigentlich schon eine Diversion mit 1000 Euro Geldbuße angenommen. Diese konnte der Mittellose jedoch nicht bezahlen – warum der Prozess nun wieder auflebte. Mit Betrugsvorstrafe betrug die Strafe gestern zur Hälfte bedingte 1200 Euro. Dies kann der Verurteilte nun in zehn Raten abstottern. (fell)