Innsbruck – Das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ist relativ hoch, sinkt aber zunehmend: So lautet das Ergebnis einer Studie des Innenministeriums, die am Mittwoch von Landespolizeidirektor Helmut Tomac präsentiert wurde. Wenig überraschend ist der Unsicherheitsfaktor in Tiefgaragen und an dunklen, schlecht beleuchteten Plätzen besonders hoch – knapp die Hälfte die 29.000 befragten Personen, vor allem aber Frauen, fühlen sich an diesen Orten unwohl. Tomac betont, dass Österreich sowohl bei der tatsächlichen Kriminalität als auch beim Sicherheitsgefühl im Vergleich mit anderen Nationen „seht gut dasteht“. Dennoch will die Polizei jetzt gegensteuern und das Sicherheitsgefühl wieder stärken.

Auffällig ist, dass die zunehmende Verunsicherung nicht im Einklang mit der Realität steht: „Die Anzahl der Straftaten ist in etwa gleich hoch wie 2015“, sagt der Tiroler Polizei-Chef: „Bei der Aufklärungsquote könnten wir sogar eine neue Bestmarke schaffen, sie liegt aber jedenfalls über 50 Prozent.“ Martin Kirchler, Polizeikommandant von Innsbruck räumt ein, dass es seit zwei Monaten eine Häufung „auffälliger Delikte“ in der Landeshauptstadt gibt: „Aber wenn der Eindruck entsteht, dass Gewaltdelikte zunehmen, dann kann ich das nur punktuell bestätigen.“ Über einen längeren Zeitraum betrachtet sei die Entwicklung bei den Gewaltverbrechen eine Wellenbewegung. „Wir hatten bereits 2003 gleich viele Gewalttaten wie im Vorjahr.“

Warum das Sicherheitsgefühl trotz stabiler Kriminalitätsentwicklung trotzdem sinkt, war auch für Tomac schwer zu beantworten: „Die Leute werden wohl auch durch weit entfernte Ereignisse beeinflusst.“ Dazu komme, dass jeder Infos streuen könne, spielt der Polizeichef auf Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken an. Aber auch das veränderte Straßenbild durch die zahlreichen Migranten habe Auswirkungen.

Mit verschiedenen Maßnahmen soll jetzt das Sicherheitsgefühl wieder gestärkt werden: etwa durch Sicherheitsgemeinderäte in den Kommunen, Sicherheitspartnerschaften mit Kaufmannschaften bzw. auch den ÖBB sowie kostenlosen Verhaltenskursen für Frauen. Außerdem verteilten Polizisten am Mittwochnachmittag Taschenalarm-Geräte am Innsbrucker Hauptbahnhof an Frauen. (tom)