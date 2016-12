Zwei Türen, zwei Versuche, kein Erfolg: Ein Unbekannter wollte zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Parterrewohnung eines Hauses in Wörgl einsteigen. Der Unbekannte versuchte es sowohl an der Terrassen- als auch an der Einganstüre. Doch er schaffte es nicht, sie aufzubrechen. Beide Türen wurden schwer beschädigt. (TT.com)