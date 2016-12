Innsbruck — Auf Grund der ähnlich lautenden Täterbeschreibung prüft die Polizei derzeit, ob zwischen der Entführung einer 61-Jährigen in Innsbruck und dem brutalen Überfall auf eine Schwangere in Mühlau/Arzl ein Zusammenhang besteht. Die Frau war am Dienstag in der Tiefgarage einer Wohnanlage niedergeschlagen und beraubt worden, die TT berichtete. Der Täter trat ihr mehrmals gegen den Kopf.

Der Entführer ist nach wie vor auf der Flucht. Um kurz nach 14.30 Uhr leitete die Polizei am Mittwoch im Großraum Innsbruck eine Alarmfahndung ein. Der Grund: der Anruf eines Mannes, der gerade Zeuge einer Entführung geworden war. Er hatte beobachtet, wie ein Unbekannter in einer Tiefgarage in der Innsbrucker Dr.-Glatz-Straße eine Frau in einen schwarzen Fiat zerrte. Anschließend fuhr er mit dem Auto mit Innsbrucker Kennzeichen in östliche Richtung davon.

Polizei veröffentlichte Fahndungsfoto

Kurze Zeit später wurde der mutmaßliche Entführer in Hall im Bereich der Oberen Lend in einen Unfall verwickelt, die genauen Umstände sind bisher nicht bekannt. Fest steht, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und das Entführungsopfer dabei schwer verletzt wurde. Der Mann ließ die 61-jährige Frau zurück und ergriff die Flucht.

Dabei, so berichtet Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt, entstand ein Foto vom mutmaßlichen Täter, von dem sich die Polizei nun zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung erhofft. Es zeigt einen rund 1,80 Meter großen Mann mit schwarzer Stoffmütze und Sonnenbrillen. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke.

Die Alarmfahndung mit Polizeihubschrauber, Diensthunden und mehreren Polizeistreifen wurde am frühen Abend aufgehoben, die Bereichsfahndung allerdings nach wie vor aufrechterhalten, da der Mann die Flucht zu Fuß ergriffen hatte.

Da aufgrund der Verletzungen das Entführungsopfer am Mittwoch von der Polizei nicht mehr zu den Ereignissen befragt werden konnte, hoffen die Beamten am Donnerstag auf weitere Erkenntnisse. Dass es sich Gerüchten zufolge um die Tochter eines verstorbenen bekannten österreichischen Schauspielers handelt, die in Tirol lebt, wollte Hundertpfund auf Nachfrage nicht bestätigen. (np, TT.com)