Von Helmut Wenzel

Landeck – „Der Heizöltank meines Mandanten ist seit Oktober 2015 entfernt. Kann es sein, dass trotzdem noch Geruchsbelästigungen auftreten?“, wollte der Landecker Anwalt Wilfried Leys diese Woche in der zivilgerichtlichen Verhandlung am Landesgericht Innsbruck wissen.

Der gerichtlich beeidete Sachverständige Peter Tappler, ein zertifizierter Geruchsspezialist aus Wien, sprach von Sekundäremission. Solche Emissionen würden von bestimmten Substanzen bzw. Baumaterialien ausgehen. „Ja, Geruchsbelästigungen kann es weiterhin geben, aber sie nehmen ab“, erklärte der Experte gegenüber Richterin Elisabeth Walch. Zudem seien in der Bodenprobenanalyse „sensorisch wahrnehmbare, hohe Emissionen“ an Diesel- bzw. Heizölgeruch festgestellt worden. Die Gerüche seien allerdings nicht konstant, weil von Luftströmungen abhängig. „Das Problem der Luftströmungen in Gebäuden ist seit 2003 offiziell bekannt. Es gibt ein entsprechendes Papier aus dem Umweltministerium“, schilderte Tappler. Überhaupt handle es sich um ein diffiziles Problem.

In der Causa Ölgeruch (die TT berichtete) klagt Familie Walser, Besitzerin einer Eigentumswohnung in Landeck-Perjen, einen Mitbewohner, der einen Heizöltank im Keller des Mehrparteienhauses installiert hatte. Vom Tank, der sich über Jahre unterhalb der Parterre-Wohnung von Familie Walser befand, stiegen Geruchspartikel auf. „Die Betonhohlkörperdecke ist äußerst undicht“, stellten die Sachverständigen fest. „Aber das ist kein Verbrechen. Man kann das alles flicken.“ Wegen unerträglicher Geruchsbelästigung, Atembeschwerden und Bindehautreizung am Auge sah sich das Ehepaar 2015 gezwungen, in eine Ersatzwohnung zu ziehen.

Anstatt das Gerichtsverfahren noch weiter in die Länge zu ziehen, empfehle sie beiden Parteien, die Wohnung mit Experten-Unterstützung zu sanieren, sagte die Richterin. Wobei der beklagte Mitbewohner für die Gefahrenquelle einstehen müsse, die er geschaffen habe. Den Sachschaden bewertete die Richterin als „überschaubar“.

„Jeder Versuch auf eine außergerichtliche Einigung ist bisher gescheitert“, betonte Anwalt Martin Walser, der seine Eltern vertritt. „Bei Hausversammlungen ist immer alles abgestritten worden.“

Die Verhandlung soll Anfang Mai 2017 mit 25 Zeugen fortgesetzt werden.