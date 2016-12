Innsbruck – Drei Überfälle auf Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen in den vergangenen drei Tagen sorgten für Hochbetrieb bei der Tiroler Polizei. Am Donnerstag - kurz nach dem letzten Verbrechen - konnten die Behörden einen Tatverdächtigen festnehmen. Am Nachmittag gab das Landeskriminalamt (LKA) Tirol Details auf einer Pressekonferenz bekannt.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Kroaten, der sich ohne festen Wohnsitz in den letzten Wochen in Innsbruck aufgehalten habe. Er legte bisher kein Geständnis ab. Die Polizei geht aber aufgrund der Vorgangsweise davon aus, dass der Kroate höchstwahrscheinlich für alle drei Taten verantwortlich sei. „Der 25-Jährige wird derzeit noch einvernommen“, sagte LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund.

Zwei der drei weiblichen Opfer befanden sich Donnerstagnachmittag noch in der Innsbrucker Klinik in stationärer Behandlung. Sie konnten von der Polizei vorerst nicht befragt werden. Das erste Opfer vom Dienstag war hingegen noch am selben Tag entlassen worden. Eine Gegenüberstellung von der 34-Jährigen und dem Verdächtigen habe jedoch noch nicht stattgefunden, sagte Hundertpfund. Auch aufgrund des aufgenommenen Fotos des Täter vom Mittwoch sei eine eindeutige Identifizierung des Festgenommenen jedenfalls nicht möglich.

Das Geschehen im Überblick:

Es war Donnerstag kurz nach 9 Uhr: Eine 61-Jährige wurde in der Höttinger Au (gegenüber vom Bauhaus) von einem Vermummten überfallen. Danach flüchtete der vorerst Unbekannte mit dem Ford Fiesta der Frau. Nach einem Verkehrsunfall in Zirl - das Auto prallte gegen eine Mauer - flüchtete der Täter zunächst zu Fuß, konnte dann aber von der Polizei festgenommen werden. Die 61-jährige Frau wurde bei dem Überfall unbestimmten Grades verletzt. Sie gab an, sich an nichts erinnern zu können.

Bereits am Dienstag und am Mittwoch kam es in Innsbruck zu ähnlichen Fällen. Am Dienstag war eine Schwangere in einer Tiefgarage im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl von einem Unbekannten niedergeschlagen worden, zudem wurde ihre Handtasche gestohlen. Der Unbekannte habe die 34-Jährige von hinten niedergeschlagen und ihr gegen den Kopf getreten.

Am Mittwoch wurde eine 61-Jährige in einer Tiefgarage in der Dr.-Glatz-Straße von einem Unbekannten in ein Auto gezerrt und entführt. Ein Unfall auf der Haller Straße stoppte die Fahrt. Der Täter trat die Flucht zu Fuß an, während das Opfer schwer verletzt zurückblieb. (TT.com/tom)