Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Drei Überfälle in drei Tagen, drei Frauen als Opfer, ein Verdächtiger in Polizeigewahrsam: So lauten die Eckdaten der Gewaltserie, die seit Dienstag für Aufregung und Verunsicherung in Innsbruck sorgte. Nach dem letzten Überfall am Donnerstagvormittag konnten Polizeibeamte in Zirl einen Kroaten festnehmen. „Wir gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den drei Überfällen besteht“, erklärte Christoph Hundertpfund, stv. Leiter des Landeskriminalamtes.

Schauplatz des dritten Überfalls war die Tiefgarage des Wohnblocks Höttinger Au 72 im Westen von Innsbruck: Um 8.53 Uhr wurde eine 61-jährige Hausbewohnerin auf dem Weg zu ihrem Auto „brutal von hinten niedergeschlagen“, erzählt Hundertpfund: „Der Täter hat die Handtasche gestohlen und ist mit dem Auto des Opfers, einem grauen Ford Fiesta, geflüchtet.“

Eine Nachbarin schlug Alarm: Die Frau wollte etwa gleichzeitig losfahren, als sie sich über den vermummten Mann am Steuer des Ford wunderte. Beim Blick in den Rückspiegel entdeckte sie die 61-Jährige, die regungslos am Boden lag. Die Zeugin schlug Alarm und kümmerte sich um das Opfer. „Die Frau hatte eine deutlich sichtbare Verletzung hinter dem Ohr und war so verwirrt, dass sie nicht einmal ihren Namen wusste“, schildert eine weitere Zeugin.

Während das Opfer verkehrsbedingt etwa 20 Minuten auf die Rettung warten musste, lief bereits die Alarmfahndung der Polizei an. Und die konnte nach knapp einer Stunde erfolgreich abgeblasen werden. „Die Flucht führte nach Westen“, schildert Hundertpfund: „Kurz vor Zirl ist der Täter auf einen Fahndungspunkt der Polizei zugefahren.“ Angesichts der Polizeibeamten änderte der Lenker des gestohlenen Ford die Richtung und fuhr in den Ort ein. „In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, der Wagen prallte gegen eine Mauer“, so Hundertpfund weiter. Der Mann stieg aus und flüchtete zu Fuß weiter, über ihm kreiste der Polizeihubschrauber: „Die Besatzung sah, wie er sich in einem Gebüsch versteckte und dann auf die Terrasse eines Hauses flüchtete.“ Dort konnte der Verdächtige wenig später festgenommen werden. Wie sich rasch herausstellte, handelt es sich um einen 25-jährigen Kroaten, der seit einiger Zeit ohne festen Wohnsitz im Raum Innsbruck lebt. „Er ist bereits wegen Diebstahls und Widerstandes gegen die Staatsgewalt polizeilich aufgefallen“, sagt Hunderpfund.

Bei der Einvernahme gab sich der Verdächtige wortkarg. Er gestand weder den Überfall in der Höttinger Au noch die beiden anderen Raubdelikte am Dienstag und am Mittwoch. Dennoch vermuten die Ermittler, dass der Kroate für alle drei Gewaltdelikte verantwortlich ist. „Der Modus Operandi ist sehr ähnlich, außerdem kam es in allen Fällen zu einer unverhältnismäßigen Gewaltanwendung“, argumentiert der stv. Leiter des Landeskriminalamtes.

Tatsächlich wurden alle drei Opfer erheblich bis schwer verletzt. Die schwangere 34-Jährige wurde nach dem Überfall in der Mühlauer Tiefgarage am Dienstag „ambulant behandelt, die beiden anderen Opfer stationär aufgenommen“, sagt tirol-kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger.

Am schlimmsten dürfte es die 61-jährige Tochter eines prominenten, bereits verstorbenen Schauspielers erwischt haben. Beim Überfall in einer Tiefgarage in der Dr.-Glatz-Straße „hat der Täter am Mittwochnachmittag das Opfer an den Haaren ins Auto gezerrt“, erzählt Hundertpfund. Die Frau erlitt Verletzungen im Halsbereich. Angeblich musste sie operiert werden und befindet sich jetzt im Tiefschlaf. Der Täter flüchtete mit der 61-Jährigen und ihrem Auto nach Hall, wo er nach einem Unfall zu Fuß das Weite suchte. Wie Hundertpfund bestätigt, fanden Polizeibeamte im Auto den toten Dackel der Innsbruckerin. „Wie der Hund ums Leben kam, wissen wir nicht.“

In den nächsten Tagen sollen Opfer und auch Zeugen bei Gegenüberstellungen klären, ob der Kroate tatsächlich für alle drei Überfälle verantwortlich ist. Weitere Aufschlüsse erhoffen sich die Ermittler vom Vergleich der Spuren, die in den Fluchtfahrzeugen sichergestellt wurden.