Innsbruck – In einer Tiefgarage in Innsbruck kam es Donnerstagfrüh erneut zu einem Raubüberfall. Kurz nach 9 Uhr wurde eine Frau in der Höttinger Au (gegenüber vom Bauhaus) überfallen. Danach flüchtete der Unbekannte mit dem Ford Fiesta der Frau. Nach einem Verkehrsunfall in Zirl - das Auto prallte gegen eine Mauer - flüchtete der Täter zunächst zu Fuß, konnte dann aber von der Polizei festgenommen werden. Er wurde ins Landeskriminalamt gebracht und dort verhört.

Das Opfer wurde beim Überfall verletzt und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Frau sei zwar ansprechbar gewesen, könne sich aber laut Polizei an den Vorfall nicht erinnern.

Ähnliche Vorfälle in Innsbruck

Bereits am Dienstag und am Mittwoch kam es in Innsbruck zu ähnlichen Fällen. Am Dienstag war eine Schwangere in einer Tiefgarage im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl von einem Unbekannten niedergeschlagen worden, zudem wurde ihre Handtasche gestohlen. Der Unbekannte habe die 34-Jährige von hinten niedergeschlagen und ihr gegen den Kopf getreten.

Eine Alarmfahndung blieb erfolglos. Der Täter ist laut Polizei rund 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Wollmütze.

Am Mittwoch wurde eine 61-Jährige in einer Tiefgarage in der Dr.-Glatz-Straße von einem Unbekannten in ein Auto gezerrt und entführt. Ein Unfall auf der Haller Straße stoppte die Fahrt. Während das Opfer schwer verletzt wurde, gelang dem Täter die Flucht. Dabei entstand ein Foto vom mutmaßlichen Täter. Es zeigt einen rund 1,80 Meter großen Mann mit schwarzer Stoffmütze und Sonnenbrillen. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, wird von den Ermittlern derzeit geprüft. Das Landeskriminalamt lädt um 14 Uhr zu einer Pressekonferenz ein. (TT.com/sami)