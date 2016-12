Innsbruck – Alle Jahre wieder führt die Tiroler Polizei verschärfte Kontrollen in der Adventszeit durch, alle Jahre wieder werden diese auch im Vorfeld angekündigt. Auf die Moral der Tiroler Autofahrer scheinen diese Ankündigungen aber keine abschreckende Wirkung zu haben: Darauf zumindest lässt die Zahl der heurigen Anzeigen schließen. Die Alkoholdelikte sind heuer nämlich deutlich in die Höhe geschnellt. Erschreckend: Dieser Anstieg ist vor allem bei den höheren Alkoholisierungen (0,8 Promille und mehr) festzustellen.

Zum Vergleich: 2015 gab es bei Alkoholisierungen bis zu 0,79 Promille 70 Anzeigen, heuer waren es 75. Bei den Alkoholanzeigen ab 0,8 Promille und mehr stehen den 140 Anzeigen vom letzten Jahr heuer schon 174 gegenüber.

Auch die Zahl der Alkoholunfälle ist in die Höhe geschnellt. Waren es 2015 noch zehn, so sind heute in der Adventszeit 16 alkoholisierte Lenker verunglückt. Die meisten Alkoholunfälle ereigneten sich übrigens in Innsbruck Land (6) und Innsbruck Stadt (5). Lienz verzeichnete zwei Alkoholunfälle, Imst, Kitzbühel und Schwaz je einen.

Bei zwei landesweiten Planquadraten wurden einmal 18 und einmal acht Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Sie hatten fast alle über 1 Promille Alkohol intus.

Appell an Fahrzeuglenker

Die Polizei appelliert angesichts der Zahlen noch einmal an die Tiroler, das Auto nach dem Alkoholkonsum lieber stehen zu lassen. „Eine Alkoholfahrt zieht vielfach nicht nur eine Strafe nach sich, sondern hat unter Umständen weitere gravierende Folgen: Regressforderungen von Versicherungen, Nachschulungen, Untersuchungen, Verlust des Arbeitsplatzes etc. Vor allem aber führen Alkoholfahrten bei tödlichen oder gravierenden Verletzungen zu großem Leid bei den Betroffenen“, so die Landesverkehrsabteilung in einer Aussendung.

Die Polizei wird auch in den Weihnachtsfeiertagen, insbesondere bei den verschiedenen Vorsilvesterveranstaltungen und zum Jahreswechsel dem Thema „Alkohol am Steuer“ ein entsprechendes Augenmerk schenken und die intensiven Kontrollen weiter fortsetzen. (TT.com)