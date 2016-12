Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Eine etwas ungewöhnlich anmutende Klage war gestern Thema am Innsbrucker Bezirksgericht. So fand sich vor Richter Gerhard Mitteregger eine 20-Jährige ein, die letzten Oktober unmittelbar nach dem Zebrastreifen der Maria-Theresienstraße zur Altstadt von einem gerade losfahrenden Linienbus der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) erfasst worden war, nachdem sie selbst gerade aus einem solchen Bus ausgestiegen war. Der Anprall war so heftig, dass nicht nur die junge Angestellte schwer verletzt wurde, sondern sogar der Linienbus eine Delle mit Rissbildung davongetragen hatte.

Nachdem das Strafverfahren gegen den Buslenker mangels Schuldnachweis aber eingestellt worden war, trat gestern nicht etwa die Fußgängerin, sondern die IVB als Klägerin auf. Verkehrsbetriebe-Anwalt Markus Altenweisl forderte so von der 20-Jährigen einen Reparaturschaden von 2022,58 Euro am Bus. Grund: Altenweisl ortet ein krasses Fehlverhalten der Fußgängerin als Unfallursache. So habe die Frau die Straße nach und nicht auf dem Zebrastreifen einfach völlig überraschend gequert – ohne weiter auf den Verkehr zu achten. Damit habe sie laut Altenweisl eindeutig gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen und ein für den Buslenker unabwendbares Ereignis geschaffen, da er ja nicht damit rechnen musste, dass ihm jemand quasi in den Bus läuft. Zudem sei nach dem Anprall neben der Bewusstlosen ein Handy samt Ohrstöpseln gefunden worden.

Schnell erklärt gestern für die Beklagte. Oft höre sie beim Busfahren Musik, das Handy samt Kabel müsse später beim Anprall aus der Tasche gefallen sein. Zeugen oder Beweise, dass die Frau die Straße unter Beschallung überquert hatte, gibt es nicht.

Ihr Anwalt Christoph Arnold skizzierte nach Aussagen seiner Mandantin und Zeugenaussagen ohnehin einen anderen Unfallhergang als die IVB. So habe die 20-Jährige bei einem der frequentiertesten Straßenübergänge Innsbrucks direkt beim Zebrastreifen kurz gewartet und klarerweise angenommen, dass der Bus abbremsen würde. Dass dies nicht geschehen war und der Bus seine Mandantin im Gegenteil ungebremst mit voller Wucht getroffen hatte, bekam Anwalt Arnold beim Verfahren von einer Zeugin bestätigt: „Erst hat es einen furchtbaren Schnall gemacht, dann hat der Bus gebremst“, sagte die Studentin vor Richter Mitteregger aus. Da sich der Unfall an einem sonnigen Tag ereignete, ortet Arnold, dass der Fahrer seine Mandantin allenfalls durch Blendung schlicht übersehen hatte, und stellte sich klar gegen Ansprüche gegenüber dem Unfallopfer. Für die bis heute andauernden Verletzungsfolgen errechnete Arnold hingegen eine Gegenforderung von 9000 Euro. Kfz-technische und medizinische Gutachten werden nun erstellt.