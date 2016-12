Innsbruck — Drei brutale Raubüberfälle in Innsbruck auf Frauen in drei Tagen. Ein 25-jähriger Kroate, der am Donnerstag im Zuge der Alarmfahndung bei dessen Flucht festgenommen werden konnte. Zwei Opfer im Alter von 61 Jahren, die nach den schockierenden Gewalttaten noch immer nicht vernehmungsfähig sind.

Keine Frage, die Polizei steht in diesem Fall, der am Dienstag mit heftigen Tritten gegen eine Schwangere begann, unter Ermittlungsdruck.

Der festgenommene Verdächtige macht es der Exekutive aber nicht gerade einfach. So mauert er bislang eisern. Christoph Hundertpfund, stv. Leiter des Landeskriminalamtes (LKA), gestern zur TT: „Der Verdächtige schweigt zu den Sachverhalten und Tatzeiträumen. Er kooperiert nicht. Bislang hat er nur ein 'Gschichtl' erzählt, das für uns frei erfunden ist." Ob die Gesprächsbereitschaft des 25-Jährigen steigt, ist genau wie dessen Zustand ungewiss. Hundertpfund: „Es besteht der Verdacht, dass mit der Person psychisch etwas nicht in Ordnung sein könnte. Das wird wohl ein Psychiater beurteilen müssen."

Verdacht auf zweifachen versuchten Mord

Am Samstagvormittag wurde über den in Innsbruck Aufhältigen, aber nicht Gemeldeten schließlich die U-Haft verhängt. Die Justiz geht in den zeitlich gesehen letzten beiden Fällen von versuchtem Mord aus. Die Ausweitung der Verdachtsmomente, so Staatsanwalt Hansjörg Mayr gegenüber der APA, würden sich mit der Zielstrebigkeit der Straftaten begründen. Im dritten Fall sei das Gericht hingegen von einem "einfachen Verdacht" ausgegangen.

Die Ermittlungen sind nun vielschichtig. Zur Fingerabdruckauswertung im Fahrzeug von Mittwoch kommen DNA-Analysen und nicht zuletzt die Gegenüberstellung des Erstopfers — der 34-jährigen Schwangeren (wird aus ermittlungstaktischen Gründen noch abgewartet). Schon allein wegen der ähnlichen Tatabläufe besteht jedoch „dringender Tatverdacht zu allen drei Fällen". (fell, TT.com, APA)