Langkampfen – In einem Tiergeschäft im Unterland wird derzeit vor Giftködern in Langkampfen gewarnt. Gebeten hat darum eine Kundin, die vor etwa einem Monat mit ihrer Hündin in Oberlangkampfen spazieren gegangen ist. „Zuhause, nach einer halben Stunde, hat sie Blut erbrochen und einen epileptischen Anfall erlitten“, erzählt die Besitzerin der TT. Nach weiteren drei Anfällen hat sich das Tier sogar die Zunge abgebissen. Die Hündin hat den Vorfall zwar überlebt, allerdings einen Nierenschaden erlitten. „Ich habe den Giftköder zwar nicht gesehen, aber laut der Tierärztin muss sie das Gift mit etwas anderem zusammen gefressen haben“, vermutet die Langkampfnerin Schneckenkorn als Gift. Nachweisen ließ sich das nicht. Sie habe aber noch von anderen Fällen in Kirchbichl und auch Bad Häring gehört, wo Hunde Gift aufgenommen hätten. Einer davon sei sogar gestorben.

Von Giftködern wissen aber weder der Kufsteiner Amtstierarzt Matthias Vill noch die Kommandanten der Polizeiinspektionen in Kufstein und Wörgl etwas. Die Tierbesitzerin sagt, dass sie den Vorfall anzeigen wollte, aber im Laufe des Gesprächs gesagt worden sei, dass es sich um eine Tierquälerei handle, ein Giftköder aber nicht beweisbar sei und sie nichts machen könnten. „Da habe ich es wieder gelassen“, sagt die Langkampfnerin. Sauer wegen der Giftköder-Behauptung hingegen ist der Langkampfner Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser: „Ich weiß nichts davon, da liegt mit Sicherheit kein Giftköder herum.“ Pro­bleme sieht er eher darin, dass die Leute mit ihren Hunden sogar von Kufstein und Wörgl nach Langkampfen kommen, um in den dortigen Innauen spazieren zu gehen. (mm)