Dakar – Im westafrikanischen Mali ist eine französisch-schweizerische Entwicklungshelferin verschleppt worden. Die Frau sei am Samstag in der Stadt Gao im Norden Malis entführt worden, teilte das Ministerium für Sicherheit mit. Wer hinter der Tat stecke, sei zunächst nicht klar. Ein Hörfunksender in Gao berichtete, die Frau gehöre der Hilfsorganisation Aide Gao an, die sich vor allem um unterernährte Kinder kümmert. Die Helferin sei von mehreren Männern verschleppt und mit einem Auto weggebracht worden. Die Organisation Aide Gao war zunächst nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Aus französischen Diplomatenkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, der Regierung in Paris seien die Berichte über den Vorfall bekannt und sie bemühe sich um eine Bestätigung.

In Mali haben in den vergangenen Jahren wiederholt radikal-islamische Extremisten Angriffe verübt. Vor allem der Norden des Landes leidet unter der Gewalt. Die Stadt Gao war im Jahr 2012 von islamistischen Milizen belagert worden. Ein Jahr später wurden die Extremisten von französischen Soldaten vertrieben. Heute wird Gao von französischen, malischen und UN-Soldaten gesichert. Auch die Bundeswehr hat mehrere hundert Soldaten in Mali stationiert. Mit dem UN-Einsatz Minusma soll überwacht werden, ob das Friedensabkommen von 2015 zwischen der Regierung und den islamistischen Rebellen eingehalten wird. (Reuters)