Feldkirch – In Feldkirch in Vorarlberg ist am Sonntagabend ein Mann mit einer Luftdruckwaffe angeschossen worden. Der 21-Jährige überquerte gerade den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Richtung Bahnhof. Als er sich kurz umdrehte, verspürte er einen Schmerz am Hinterkopf. In der Folge wurde festgestellt, dass er angeschossen worden war. Laut Landespolizeidirektion Vorarlberg wurde er nur leicht verletzt.

Im Landeskrankenhaus Feldkirch wurde das Projektil schließlich entfernt. Polizeiliche Erhebungen in den angrenzenden Gebäudekomplexen verliefen bisher ergebnislos. (APA)