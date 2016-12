Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Konsum von Suchtgift: Das war nach Erkenntnissen der Polizei die Ursache für den Tod eines 25-jährigen Tirolers. Der Unterländer starb am 17. Dezember in einer Wörgler Wohnung.

Der 25-Jährige war das 23. und vorerst letzte Opfer, das heuer nach der Einnahme von Drogen das Leben verlor: „Von den Suchtmitteltoten waren 18 männlich und fünf weiblich“, bestätigt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes. Mit 23 Toten liegt das Jahr 2016 im oberen Mittelfeld. Im Durchschnitt kommen knapp 20 Menschen pro Jahr in Tirol nach der Einnahme von Suchtmitteln ums Leben. Damit starben heuer mehr als doppelt so viele Drogenkonsumenten wie 2004, damals verzeichnete die Drogenstatistik lediglich elf Todesopfer. So wenige wie schon seit drei Jahrzehnten nicht mehr. 2012 starben 20 Drogenkonsumenten, ein Jahr später waren es 17. Am schlimmsten fiel die Bilanz 2011 aus, das als Horrorjahr in die Tiroler Kriminalgeschichte einging: Nach polizeilicher Zählung wurden damals 30 Tiroler Opfer ihrer Sucht, in der Statistik des Gesundheitsministeriums schienen aufgrund einer anderen Zählmethodik 28 Tote auf. Ein Wert, der auch schon 1993 erreicht wurde. Ungewöhnlich hochwertiges Heroin aus Osteuropa mit einem Reinheitsgehalt von 70 Prozent war vor 23 Jahren auf den Tiroler Markt gelangt. Die einheimischen Konsumenten, die deutlich schlechteres Heroin gewohnt waren, dosierten die Droge aus dem Osten zu hoch, was zum sprunghaften Anstieg der Todesfälle führte.

Mittlerweile spielt Heroin in der Drogenszene kaum noch eine Rolle. Das zeigen auch die sichergestellten Mengen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen sind. Die einstige Todesdroge wurde durch Ersatzdrogen verdrängt, die die Suchtkranken in den Apotheken beziehen können. Wenn Konsumenten ums Leben kommen, sind im Gegensatz zu früher fast immer mehrere Substanzen im Spiel – Alkohol ebenso wie verschiedene Medikamente und illegale Suchtmittel. Die einzige Konstante sind Opium-ähnliche Substanzen (Opioide), die fast immer am Drogentod beteiligt sind.