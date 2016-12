Zwei Einfamilienhäuser in Kramsach wurden am Stefanitag von Einbrechern heimgesucht. In einem Haus wurde in der Zeit zwischen 11.50 und 18.30 Uhr mit einem Stein ein Fenster im Parterre eingeschlagen. Die Täter stiegen in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieben die Unbekannten jedoch erfolglos und verließen das Haus ohne Beute.

In ein weiteres Haus wurde zwischen 12 und 22 Uhr eingebrochen. Aus Schränken im Schlafzimmer entwendeten die Unbekannten mehrere Schmuckstücke. (TT.com)