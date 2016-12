Weil er zu laut Musik hörte, hat ein 47 Jahre alter Wiener in der Nacht auf Dienstag einen Baseballschläger auf den Kopf bekommen. Schauplatz der Tat war ein Wohnhaus in Favoriten. Die Polizei nahm den 20 Jahre alten Angreifer fest, das Opfer wurde in ein Spital gebracht.

Es war schon nach 2 Uhr, als dem 20 Jahre alten Hausbewohner offenbar der Geduldsfaden riss. Er nahm den Baseballschläger und marschierte in das darüberliegende Stockwerk, um den Musikfan zur Rede zu stellen. „Ein Wort hat das andere gegeben, so dass es zu einem Streit kam“, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Dann fügte der Täter dem 47-Jährigen eine Rissquetschwunde am Kopf zu. Festgenommen wurde er noch an Ort und Stelle. (APA)