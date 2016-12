Innsbruck – Ein brutaler Raub in der Innsbrucker Innenstadt beschäftigte am Dienstag das Innsbrucker Landesgericht. Im August sollen zwei Tschetschenen und ein Ukrainer einen Libyer am Marktplatz verprügelt, mit einem Messer bedroht und beraubt haben, 700 Euro wechselten angeblich den Besitzer. Zwei der drei Verdächtigen mussten jetzt auf der Anklagebank Platz nehmen. Doch schon bald stand fest, dass eigentlich alles ganz anders war: Das bestätigte auch der einzige Zeuge: „Ich habe das ausgesagt, was der Libyer wollte. Er hat gedroht, mich im Wald umzubringen.“

Das Opfer selbst konnte nicht befragt werden. „Der Libyer ist nach Italien geflüchtet“, wusste der Zeuge. Der Staatsanwalt bestätigte, dass gegen den Nordafrikaner ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Das angebliche Raubopfer soll massiv in Drogengeschäfte verwickelt sein.

Auch am Marktplatz ging es offenbar nur um Drogen: „Ich habe vom Libyer vorher schlechtes Kokain gekauft“, schilderte einer der beiden Angeklagten. Also zwang er den Nordafrikaner, den Fehlkauf durch bessere Qualität zu ersetzen. Dazu kam, dass das Opfer gegenüber der Polizei die Herkunft der angeblich gestohlenen 700 Euro mit drei verschiedenen Versionen erklärt hatte. Für den Schöffensenat kein Raub, sondern Nötigung – der Angeklagte wurde zu acht Monaten Haft verurteilt. Sein vermeintlicher Komplize wurde sogar freigesprochen. Weil auch der Zeuge bestätigte, dass sich der Tschetschene zwar am Marktplatz befand, aber 30 Meter vom eigentlichen Geschehen entfernt war. (tom)