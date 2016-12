Innsbruck – Sechs Wochen nach dem Überfall auf die Eni-Tankstelle am Innsbrucker Rennweg konnte die Polizei einen Verdächtigen ausforschen. Der 30-jährige Einheimische aus dem Großraum Innsbruck hat die Tat bereits gestanden. Er „wurde auf freiem Fuß angezeigt“, sagt Raub­ermittler Albert Maurer vom Landeskriminalamt.

Es war am 17. November um 19.35 Uhr, als ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle betrat. „Geld her – ich will nur das Geld“, erklärte der Räuber, der dabei eine schwarze Pistole in der Hand hielt. Der Verkäuferin blieb nichts anderes übrig, als dem Mann den Inhalt der Kassa auszuhändigen. Nach knapp einer Minute war der Spuk vorbei – der Täter flüchtete mit der Beute. Die Alarmfahndung der Polizei blieb erfolglos. Gelohnt hat sich der Überfall nicht wirklich – der Räuber war gerade einmal um etwas mehr als 100 Euro reicher.

Am Dienstag erhielt der 30-jährige Verdächtige Besuch von der Polizei. Die Beamten führten in der Wohnung des Mannes eine Hausdurchsuchung durch: „Dabei haben wir auch eine täuschend echt wirkende Pistolenattrappe und eine Sturmhaube entdeckt und sichergestellt“, erzählt Maurer. Der Beschuldigte legte die Karten auf den Tisch und gab den Überfall ohne Wenn und Aber zu. Sein Motiv: akute Geldnot.

Ausgeforscht wurde der 30-Jährige auch anhand der Spuren, die er am Tatort hinterlassen hatte. Maurer geht nicht davon, dass der Verdächtige für weitere Überfälle verantwortlich ist. (tom)