Innsbruck – Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Innsbruck wurde nun ein 30-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Ein vorerst Unbekannter hatte am 17. November gegen 20.30 Uhr die ENI-Tankstelle am Innsbrucker Rennweg betreten, eine Angestellte mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Mit einem dreistelligen Eurobetrag war der Täter geflüchtet.

Nach intensiven Ermittlungen und Spurenauswertungen konnte jetzt ein 30-jähriger Österreicher ausgeforscht werden. Diverse Raubutensilien wie Tatmittel und Tatkleidung wurden sichergestellt, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Mann zeigte sich laut Exekutive geständig. Als Motiv gab er Geldnot an.

Der Beschuldigte wird wegen des Verdachts des Raubes auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)