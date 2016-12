Mehrere Kartons mit pyrotechnischen Gegenständen ließ ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch in Kundl mitgehen. Laut Polizei soll der Dieb zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch das Vorhängeschloss eines Containers aufgebrochen haben. Für den Besitzer entstand ein hoher Schaden von mehreren hundert Euro. (TT.com)