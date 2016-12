Seefeld – Nach dem Bezahlen in einem Supermarkt in Seefeld ist am Dienstag eine 66-Jährige bestohlen worden. Die Deutsche packte gegen 17 Uhr ihren Einkauf in eine Tasche und war wohl einen Augenblick unaufmerksam. Ein Unbekannter langte in ihre Handtasche und machte sich mit ihrer Geldbörse auf und davon. Er erbeutete so einen hohen dreistelligen Eurobetrag samt Bankomat- und Kreditkarte. (TT.com)