Innsbruck – Ein 60 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land wurde am Mittwochabend von der Polizei als mehrfacher Fahrraddieb überführt. Der Tiroler schob zwei Fahrräder den Innrain in Innsbruck entlang, als ihn eine Polizeistreife kontrollierte. Als die Beamten nach der Herkunft der Räder fragten, verstrickte sich der Mann in Widersprüche. Schließlich gestand er, eines der Fahrräder bei einem Supermarkt am Mitterweg gestohlen zu haben.

Als die Polizisten die Umhängetasche des Mannes durchsuchten, fanden sie eine Zange, einen Bolzenschneider und ein durchtrenntes Fahrradschloss. Die Beamten sahen sich nach der Amtshandlung an der Wohnadresse des 60-Jährigen um und wurden auch dort fündig: Sieben weitere Fahrräder konnten sichergestellt werden. Der Mann gestand, darüber hinaus weitere sechs Räder in Innsbruck gestohlen zu haben. Er wird angezeigt. (TT.com)