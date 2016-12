Islamabad – Eine deutsche Frau pakistanischer Herkunft ist nach Polizeiangaben von ihrem Ehemann während eines Pakistanbesuchs getötet worden. Die Tat habe sich am Mittwochabend in der nordostpakistanischen Stadt Jhelum ereignet, sagte der Polizeibeamte Abdul Rehman am Donnerstag nach seiner Vernehmung des Mannes. Die Frau habe seit langem in Deutschland gelebt und dort als Ärztin gearbeitet. 2001 habe sie ihren zweiten Ehemann dorthin mitgenommen.

Die Zeitung Express Tribune berichtete, der Ehemann habe die Frau zuerst gefoltert und dann erschossen. Der Zeitung zufolge sagte die Schwester des Opfers, der Mann habe seine Frau regelmäßig geschlagen. Bei der Identifizierung der Schwester habe sie „viele Foltermale“ am Körper gesehen.

Nach Angaben der Polizei sagte der Ehemann aus, es sei ein Unfall gewesen. Er habe nur seinem Sohn zeigen wollen, wie eine Waffe abgefeuert wird. Der Gerichtsmediziner Mian Mazhar Hayat sagte, Folter sei nicht nachweisbar. Der Körper weise die Schusswunde auf, eine Wunde am Hinterkopf und eine Wunde am Schienbein. Ob der Mann seine Frau vorsätzlich getötet habe, müsse die Polizei nachweisen. (dpa)