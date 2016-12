Innsbruck – Es war ein großer Schlüssel, den Robert Possenig, Regionalleiter der ÖBB-Immobilien, dieser Tage symbolisch an Landespolizeidirektor Helmut Tomac und Innsbrucks Stadtpolizeikommandanten Martin Kirchler überreichte. Groß soll auch die Strahlkraft der neuen Polizeiinspektion „Wachzimmer Hauptbahnhof“ sein, die in das frisch sanierte Uhrturmgebäude an der Schnittstelle Südtiroler Platz/Brunecker Straße nun einziehen soll.

Denn in erster Linie soll das Wachzimmer das „subjektive Sicherheitsempfinden“ in und um den Hauptbahnhof heben helfen, sagt Tomac: „Die polizeiliche Präsenz wird nicht nur durch Inspektion, sondern auch durch die Anwesenheit der Beamten vor Ort gegeben sein.“ Gerade das sei an einem der wichtigsten Eingangstore der Stadt wichtig. Immerhin wird der Innsbrucker Hauptbahnhof täglich von rund 38.000 Fahrgästen frequentiert.

Seit Mai liefen die intensiven Umbauarbeiten im Uhrturmgebäude. Möglich gemacht hat dies ein Dreiecksgeschäft zwischen ÖBB, Innenministerium und Stadt. Die ÖBB sanieren, die Polizei mietet an und die Stadt schießt rund 400.000 Euro zu. In Summe wurden noch im Februar 3,2 Millionen Euro für die notwendigen Adaptierungsmaßnahmen angegeben.

In Betrieb gehen soll die Polizeiinspektion mit 1. Februar, sagt Tomac: „Diese Zielvorgabe hat zu halten.“ Bis dahin müssen die rund 600 Quadratmeter Fläche, verteilt auf 32 Zimmer, exekutivtauglich eingerichtet werden. In ihnen werden 48 Polizeibeamte 365 Tage im Jahr und 24 Stunden pro Tag Dienst schieben. Die so genannte „AGM“-Grupp­e, die bisher in der Polizeizentrale Kaiserjägerstraße beheimatet ist, siedelt zum Bahnhof. Die neue Dienststelle werde, so Tomac, einen ausgewiesenen Schwerpunkt haben. Und der heiße Bürgerservice. Gerade deshalb werde man am Hauptbahnhof auch rund um die Uhr im Einsatz sein. (TT, mami)