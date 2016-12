Imst – Am 27. Dezember mietete sich eine 48-Jährige mit ihrem erwachsenen Sohn in einem Hotel in Imst ein. Die Zeche blieben die beiden anschließend aber schuldig. Zwei Tage später bezogen die Innsbruckerin und der 20-Jährige ein anderes Zimmer in einer Pension. Diesmal beglichen sie zwar die Rechnung. Laut Polizei hinterließen sie aber „ziemliche Schäden“ in ihrem Zimmer.

Die Innsbruckerin soll zudem in einem Salzburger Hotel ihr Zimmer verwüstet haben. Die 48-Jährige und ihr Sohn werden nun auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)