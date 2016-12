Eine 74 Jahre alte Frau und ihr 43-jähriger Sohn sind am Donnerstag in einem Wohnhaus in Henndorf im Salzburger Flachgau tot aufgefunden worden. Ersten Informationen der Polizei zufolge dürfte es sich um Mord und Selbstmord handeln.

Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass der Sohn seine Mutter erschossen hat und sich dann das Leben nahm. Eine Freundin der Familie hat die beiden Toten entdeckt. Sie hatte die 74-Jährige nicht erreichen können und sich deshalb zu ihrem Haus begeben, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. (APA)