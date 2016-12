Zederhaus - Betrunken und viel zu schnell war am Donnerstagvormittag ein 25-jähriger Kärntner mit dem Auto auf der Tauernautobahn in Salzburg unterwegs. Einer Zivilstreife der Polizei fiel der Wagen im Tauerntunnel auf, weil er in Fahrtrichtung Süden mit 172 km/h unterwegs war, obwohl dort maximal 100 Stundenkilometer erlaubt sind. Kurz vor Zederhaus konnte sie den Raser schließlich stoppen, so die Polizei.

Ein Alkotest bei dem Mann aus Spittal an der Drau ergab dann einen Wert von gut 1,6 Promille. Er habe mehrere alkoholische Getränke konsumiert und nun einfach heimfahren wollen, gab er an. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein und die Autoschlüssel ab. (APA)