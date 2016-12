Eine 26-jährige Polin, die im Bezirk Imst wohnt, mietete am 22. Dezember in Roppen einen Pkw. Am Tag darauf verlängerte sie ihren Vertrag bis zum 24. Dezember - den geforderten Mietpreis zahlte sie jeweils in bar.

Die Frau brachte das Auto jedoch bis heute nicht zum Übergabeort zurück und ist laut Polizei weder telefonisch noch persönlich erreichbar. Der Schaden liegt im unteren, fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)