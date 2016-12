Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Volle Lokale, voraussichtlich 25.000 Menschen beim Bergsilvester: Wenn Einheimische und Urlauber das neue Jahr feiern, freuen sich die Taschendiebe. Sie nutzen das Gedränge, um unbemerkt zuzuschlagen. Je mehr Menschen auf einem begrenzten Raum versammelt sind, desto leichteres Spiel haben die Diebe. Da ohnehin ständig gestoßen und gerempelt wird, fällt den Opfern eine Berührung zunächst kaum auf. Wenig später stellen sie dann fest, dass aus der Gesäßtasche die Geldtasche verschwunden ist.

Besonders beliebt ist in Innsbruck derzeit der Jackentrick, der am besten in gut besuchten Lokalen funktioniert. „Die Diebe mischen sich unter die Gäste und beobachten, wer nach dem Zahlen seine Geldtasche in der Jacke verstaut, die meist über dem Stuhl hängt“, erzählt eine Kellnerin. Für die Täter ein Geschenk, sie können dann hinter dem Rücken des Besitzers vom Nebentisch aus das Geld aus dem Anorak fingern. „Diese Diebe sind sehr geschickt“, weiß die Lokalmitarbeiterin aus Erfahrung: „Selbst auf den Überwachungsvideos war nichts zu sehen.“ Kein Einzelfall, wie ein Polizeibeamter weiß: „Das kommt regelmäßig vor. Besonders ausgezogene Jacken sind kein guter Aufbewahrungsort für Geldtaschen.“

Wer im Gedränge des Bergsilvesters den Jahreswechsel feiert, muss sich vor allem vor dem Umarmungstrick hüten. Der nette angeheiterte Herr, der die ganze Welt und vor allem auch wildfremde Menschen in den Arm nimmt, ist vielleicht gar nicht so nett. Vielmehr ist die Umarmung ein Ablenkungsmanöver, um an die Geldtasche zu kommen. Den Teil mit dem Geld macht vielleicht ein Komplize an der Seite, den das Opfer gar nicht wahrnimmt.

Aber es sind nicht immer nur Profis, auch Gelegenheitsdiebstähle nehmen bei Massenveranstaltungen zu. Das unbeaufsichtigte Handy am Lokaltisch, die Geldtasche in der Jacke am Garderobehaken sind schnell weg.