Bagdad – Bei Bombenanschlägen auf einem belebten Markt im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Samstag nach Behördenangaben mindestens 21 Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere seien verletzt worden, teilten Polizei und Ärzte mit. Die Opferanzahl könnte aber noch steigen, berichtetet der TV-Sender Al Jazeera.

Wie aus dem Innenministerium verlautete, wurden im Stadtviertel Al-Sinak in der Innenstadt zwei Sprengsätze gezündet, einer davon von einem Selbstmordattentäter.

Zunächst bekannte sich niemand zu den Anschlägen. In der Vergangenheit hatte die Extremistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) immer wieder Zivilisten in Bagdad attackiert, auch mit Selbstmordanschlägen.

Derzeit steht der IS unter Druck, weil die irakische Armee und ihre Verbündeten seit Mitte Oktober eine Großoffensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Mossul führen. (APA/Reuters/AFP/dpa)