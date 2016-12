Jerusalem – Die israelische Regierung hat ihre Landsleute vor möglicherweise kurz bevorstehenden Terroranschlägen auf Touristenziele in Indien gewarnt. Israelis sollten vor allem im Südwesten Indiens öffentliche Plätze während der Silvesterfeierlichkeiten meiden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Büros zur Terrorismusbekämpfung, die vom Büro des israelischen Ministerpräsidenten veröffentlicht wurde.

„Wir warnen israelische Touristen in Indien vor der Möglichkeit unmittelbar bevorstehender Terroranschläge gegen westliche Ziele und Touristen, vor allem im Südwesten des Landes“, hieß es darin. Touristen sollten bei Silvesterfeiern „äußerst wachsam“ sein, vor allem auf Strandpartys und in Clubs, die insbesondere von Touristen besucht werden. Israelis sollten sich möglichst von Märkten, Festivals und Einkaufszentren fernhalten.

Indien ist bei jungen Israelis ein beliebtes Reiseziel, vor allem nach dem Ende des Militärdienstes. (APA/AFP)