Innsbruck – Der Alkohol ist in der Nacht auf Samstag offenbar zwei 22-Jährigen in Innsbruck zu Kopf gestiegen. Die Beiden Männer demolierten auf ihrem Heimweg von einer Zechtour in der Burghard-Breitner-Straße die Außenspiegel von insgesamt neun Autos.

Die Männer wurden kurz darauf von einer Polizeistreife aufgehalten und dazu befragt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird das Duo angezeigt. (TT.com)