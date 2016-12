Brixlegg – Das geplante Silvesterfeuerwerk fällt heuer für einen Bewohner in Brixlegg wohl flach: Er wurde nämlich noch rechtzeitig vor Silvester beklaut.

Unbekannte drangen in der nacht auf Samstag in einen Container ein und stahlen daraus eine Vielzahl an pyrotechnischen Gegenständen, die dort gelagert waren. Dem Eigentümer entstand laut Polizei ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (TT.com)