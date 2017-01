Istanbul – Blutbad bei der Silvester-Party: Bei einem Anschlag auf einen Nachtclub in der türkischen Metropole Istanbul sind mindestens 39 Menschen getötet worden, darunter 15 Ausländer. Mindestens ein Attentäter erschoss früh am Neujahrstag laut türkischen Behörden zunächst einen Polizisten und einen Zivilisten, dann tötete er wahllos Partygäste im Club „Reina“.

Von dem Angreifer oder den Angreifern fehlte nach der Tat jede Spur. Zunächst bekannte sich niemand zu der Bluttat. Die Fahndungen liefen auf Hochdruck. Laut Behörden war noch unklar, ob es sich um einen oder mehrere Attentäter handelte. Der Anschlag sorgte international für Entsetzen. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), der amtierende Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), und OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier verurteilten in einer Aussendung der Organisation den Angriff.

Betroffen äußerte sich auch die Vorsitzende der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Christine Muttonen. „Ich verurteile das fürchterliche Massaker auf das Schärfste“, teilte Muttonen mit. „Es ist tragisch, dass wir schon wieder, speziell heute zum Jahresanfang, mit diesem Terror konfrontiert werden.“ Der designierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: „Eine verabscheuenswerte Tat. Mein Mitgefühl ist bei den „Opfern und ihren Angehörigen“.

Wahllose Schüsse in die Menge

Der Attentäter attackierte den bei Prominenten und Touristen beliebten Nachtclub am Bosporus-Ufer, als das neue Jahr in der Türkei gerade einmal eine gute Stunde alt war. In dem Club feuerte er nach Angaben der Behörden wahllos um sich. Insgesamt wurden mindestens 39 Menschen getötet und 65 weitere verletzt. In dem auf der europäischen Seite von Istanbul gelegenen Club mit mehreren Restaurants und Tanzflächen hielten sich zur Silvesterfeier bis zu 800 Menschen auf.

Innenminister Süleyman Soylu sagte, ein Attentäter habe sein Gewehr unter einem Mantel verborgen. Womöglich wechselte er später die Kleidung, bevor er den Club verließ. Die Polizei startete eine Suchaktion: „Ich hoffe, er wird schnell gefasst, so Gott will.“ Regierungschef Binali Yildirim wies Berichte zurück, der Angreifer habe ein Weihnachtsmannkostüm getragen. Er habe seine Waffe zurückgelassen und sei vom Tatort geflohen, sagte er vor Journalisten.

Von den Toten wurden zunächst 20 identifiziert, darunter 15 Ausländer. Die türkische Familienministerin Fatma Betul Sayan Kaya sagte, es seien vor allem Bürger arabischer Staaten unter den Opfern. Sie stammten demnach aus Saudi-Arabien, Marokko, dem Libanon und Libyen. Jordanien erklärte, drei seiner Bürger seien getötet worden.

Keine Österreicher unter den Opfern

Am Sonntag gab es „keine Hinweise, dass Österreicher unter den Opfern sind“. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll, der APA mit. Das israelische Außenministerium teilte seinerseits mit, eine junge Israelin sei getötet worden. Auch ein Belgier wurde getötet. Außerdem starben nach Angaben aus Paris eine Franko-Tunesierin und ihr tunesischer Mann, drei weitere Franzosen wurden verletzt. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete deswegen Ermittlungen ein.

„Sie wollen die Moral unseres Landes zerstören und Chaos verbreiten, indem sie mit diesen schändlichen Angriffen gezielt Zivilisten attackieren“, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei sei aber entschlossen, „den Kampf gegen den Terror“ fortzusetzen. Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sagte, der Attentäter habe „auf die brutalste und gnadenloseste Weise auf unschuldige Menschen gezielt“.

Der Clubbesitzer Mehmet Kocarslan verurteilte den Angriff. „Unser Herz blutet“, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Trotz der zuletzt massiv verstärkten Sicherheitsvorkehrungen sei dieser Anschlag passiert - ihm fehlten die Worte. Das Attentat weckte auch Erinnerungen an die islamistische Attentatsserie in Paris vom November 2015, als allein in der Pariser Konzerthalle Bataclan dutzende Menschen getötet wurden.

Mängel an Sicherheitsvorkehrungen ausgeschlossen

Kocarslan sah aber keinen Mangel an Sicherheitsvorkehrungen in der Silvesternacht. Die türkische Polizei habe schon seit etwa zwei Wochen ihre Präsenz in Ortaköy, wo der Club liegt, und den umliegenden Vierteln verstärkt. Auch auf dem Bosporus habe die Küstenwache alle nötigen Vorkehrungen getroffen. „Trotz all dieser Maßnahmen unserer Sicherheitskräfte kam es leider zu diesem bedauerlichen Vorfall.“ Weiter heißt es: „Der grauenhafte Vorfall, den wir erlebt haben, ist ein hinterhältiger und verräterischer Terrorangriff auf die Menschlichkeit, unsere Nation und unseren Frieden, unsere Einheit und Brüderlichkeit, unsere Wirtschaft und unseren Tourismus, also auf unser gesamtes Land.“

Das „Reina“ ist eine der schicksten Adressen in Istanbul und bei Prominenten sehr beliebt. Nur wenige hundert Meter weiter fanden die offiziellen Silvesterfeierlichkeiten statt. Wegen der Anschlagsgefahr waren in Istanbul 17.000 Polizisten im Einsatz, es galten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt. Die Türkei war im vergangenen Jahr von mehreren blutigen Anschlägen erschüttert worden, zu denen sich die Jihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) oder militante Kurden bekannten. (APA/AFP/dpa)