Innsbruck – In dieser Nacht ist man auf die Einsatzkräfte wirklich nicht neidisch: Quasi im Minutentakt tröpfeln bei der Leitstelle Tirol in der Silvesternacht die Meldungen ein. Auch heuer war da kein Unterschied. Die Vorfälle fingen allerdings schon verhältnismäßig früh an.

Bei Routinekontrollen in Wattens vor der Autobahnausfahrt missachtete ein Autofahrer die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit satten 200 km/h in Richtung Innsbruck. Beim Ampasser Hof fuhr der Mann gegen einen geschlossenen Schranken, wodurch das Auto besschädigt wurde. Der Täter konnte zu Fuß flüchten. Eine sofortige Alarmfahndung verlief negativ. Wie sich herausstellte, war das Auto am selben Tag in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Auch im Bezirk Imst ging der Alarm für die Einsatzkräfte schon früh los – nämlich gegen 20.30 Uhr. Grund war ein betrunkener Autofahrer (58), der auf der Brennbichler Landesstraße in Karrösten auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen das Auto eines 30-jährigen Einheimischen gestoßen war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des zweitbeteiligten Autolenkers leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Der Unfallenker aus dem Bezirk Imst hatte 1,2 Promille Alkohol im Blut.

Der nächste Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss passierte in Unterlangkampfen. Dort war eine 44-jährige Einheimische gegen 22.10 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Kufstein unterwegs, als ihr plötzlich ein Auto in Schlangenlinie entgegenkam. Der Lenker des anderen Fahrzeugs fuhr immer wieder auf die falsche Spur. Die Tirolerin bremste ihr Auto stark ab und hielt sich rechts auf dem Fahrstreifen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Nach dem Unfall versuchte der Alkolenker zu flüchten, er konnte allerdings von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 60-jährige Einheimische hatte 1,6 Promille intus. Die 44-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, an beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Sexuelle Belästigung am Marktplatz

Besonders viel zu tun hatte das Kriminalreferat Innsbruck in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 1.20 Uhr. Gleich mehrere Frauen meldeten sich bei der Polizei, weil sie bei der Silvesterfeier am Marktplatz von einer Gruppe ausländisch aussehender Männer sexuell belästigt worden waren. Die Männer sollen die Frauen aus Deutschland, Rumänien und Italien angetanzt, massiv bedrängt und zum Teil im Intimbereich berührt oder sogar geküsst haben. Die Suche nach den Tätern läuft auf Hochtouren, sie konnten aber bislang noch nicht identifiziert werden.

Auch für die Feuerwehren war es keine allzu ruhige Nacht. Im ganzen Land kam es immer wieder zu kleinen Bränden. In Uderns brachte ein Unbekannter einen Knallkörper in einer Telefonzelle zur Explosion, wodurch diese komplett beschädigt wurde. In Innnsbruck warf ein Feiernder einen Kracher in den Briefkasten einer Wohnanlage, der dadurch ebenfalls massiv beschädigt wurde.

Zu einem Autobrand kam es in Wörgl. Dort war ein Pkw auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt. Gegen 1.10 Uhr fing der Motorraum plötzlich Feuer. Die Florianijünger mussten die Motorhaube aufbrechen und den Brand löschen. Es entstand zum Glück nur Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Anders in Ischgl, als bei einem missglückten Silvesterschießen nicht nur Sachschaden die Folge war, sondern auch einer der Ersthelfer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus landete. Ein 43-jähriger Deutscher hatte versucht, auf einer abschüssigen Straße eine Raketenbox zu zünden. Dabei kippte die Box um und die Raketen trafen ein Auto, ein Wohnhaus und lösten einen Böschungsbrand aus. Die Feuerwehr musste anrücken, der 30-jährige Ersthelfer wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Weitere Brände wurden aus Schöfens und Seefeld gemeldet, wo ebenfalls Böschung en Feuer fingen. In Hall brannte kurz nach Mitternacht eine Hecke, in Navis eine Böschung auf rund 400 Quadratmetern und in Innsbruck kam es ebenfalls zu kleineren Bränden, die gelöscht werden mussten. In Imst und Sölden gab es Alarmierungen wegen Waldbränden, in St. Johann kam es zu einem Balkonbrand und in Mieming entzündete sich Müll im Freien. (TT.com)