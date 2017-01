Innsbruck – Es dürfte wohl eine Gruppe aus fünf bis sechs Männern gewesen sein, die in der Silvesternacht am Marktplatz in Innsbruck mehrere Frauen sexuell belästigt haben. „Wir gehen sehr stark davon aus, dass es eine Gruppe war, da die Täterbeschreibungen alle sehr gleich sind“, so der zuständige Sachbearbeiter von der Kriminalpolizei Innsbruck. Mittlerweile haben sich mehrere Opfer gemeldet, drei Innsbruckerinnen, zwei Italienerinnen, eine Rumänin, eine Schweizerin und drei deutsche Frauen gaben an, von den unbekannten Männern angetanzt und dann unsittlich berührt und bedrängt worden zu sein.

Es könnte weitere Opfer geben, zumindest noch ein 16-jähriges Mädchen hat sich bei der Polizei telefonisch gemeldet und eine sexuelle Belästigung angegeben. Sie hat aber bislang noch keine Anzeige erstattet. Außerdem dürfte die Gruppe nicht nur am Marktplatz, sondern auch in der Herzog-Friedrich-Straße aktiv gewesen sein, wie die Polizei mittlerweile weiß.

Schwierige Ermittlungen

Als sich am Neujahrstag die ersten Opfer meldeten, liefen die Ermittlungen schwierig an, wie Polizei-Einsatzleiter Wolfgang Ostheimer gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online angab. Grund war zum einen die zeitverzögerte Meldung der Geschehnisse, die eine Fahndung erschwerten. Zum anderen konnten die betroffenen Frauen aus Deutschland, Italien und Rumänien so gut wie keine konkreten Angaben zu den Tätern machen.

Mittlerweile wurden die Täterbeschreibungen aber etwas konkreter, denn im Laufe des gestrigen Tages haben sich weitere Opfer bei der Polizei gemeldet, die ebenfalls von der Gruppe belästigt worden sein dürften.

So erstatteten eine Frau aus der Schweiz und eine weitere aus Deutschland Anzeige. Sie gaben an, dass sie rund um den Jahreswechsel von der Gruppe bedrängt und unsittlich berührt worden waren. Eine der Frauen beschrieb ihre Peiniger als Männer mit dunklen Haaren und dunkler Haut. Sie sprachen vermutlich arabisch und waren alle zwischen 175 bis 180 Zentimeter groß. Einer der Männer hatte längere Haare, ein anderer einen Bart. Bekleidet waren sie mit dunklen Winterjacken.

Der zweiten Frau blieb vor allem ein Täter im Gedächtnis: Sie beschrieb ihn als Mann mit etwas längeren dunklen Haaren, er könnte eventuell blonde Strähnen gehabt haben. Der südländischer Typ war 170 bis 175 Zentimeter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und sprach vermutlich arabisch.

Täter vermutlich noch in Innsbruck

Am Nachmittag zeigte eine weitere Frau aus Innsbruck bei der Polizei an, dass sie am Marktplatz unsittlich berührt worden war. Aufgrund des dichten Gedränges in der Nacht war es ihr aber nicht möglich, eine Täterbeschreibung abzugeben. Auch sie sprach von einer Gruppe fremdländischer Männer.

Eine weitere Anzeige wegen sexueller Belästigung dürfte nicht mit den Vorfällen am Marktplatz zusammenhängen. Eine Österreicherin wurde kurz nach 2 Uhr im Waschraum eines Innenstadtlokals von einem Unbekannten bedrängt. Er fasste ihr ans Gesäß und an die Brüste und ließ erst von ihr ab, als ein weiterer Mann den Raum betrat. Die Frau beschrieb den Täter als 30 bis 40 Jahre alten Mann, schmale Statur, vermutlich Südländer. Er hatte sehr kurze Haare und einen Schnauzbart.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tätergruppe vom Marktplatz noch in Innsbruck sein könnte. Derzeit werden die Daten der Videoüberwachung ausgewertet. Da es sich aber um enorme Datenmengen handelt, wird das laut Angaben der Polizei einige Zeit in Anspruch nehmen. Eines der Opfer lieferte der Polizei außerdem ein Handyfoto, das der Exekutive bei der Ausforschung der Täter helfen könnte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. (rena)