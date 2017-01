Zell am Ziller - Einen fragwürdigen Spaß erlaubten sich in der Silvesternacht sechs Burschen aus dem Bezirk Schwaz im Alter von 16 bis 22 Jahren. Sie machten sich mit einer Handsäge und einer Hacke im Gepäck auf den Weg zum Kreisverkehr in Zell am Ziller, um den dortigen Christbaum samt Beleuchtung zu fällen. Als das misslang, holten sie eine Motorsäge und fällten die Fichte.

Die Burschen konnten von der Polizei ausgeforscht werden. Sie erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. (TT.com)