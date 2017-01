Innsbruck - Die Zahl der Opfer von sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Innsbruck ist mittlerweile auf 19 gestiegen. Bisher war von zwölf Opfern die Rede. Eltern von Mädchen bzw. jungen Frauen hätten sich laut Polizei gemeldet und weitere Fälle angezeigt. 16 Fälle sollen sich am Marktplatz ereignet haben, drei weitere in Lokalen, wie die TT aus Polizeikreisen erfuhr.

Eltern meldeten weitere Fälle

Eine Mutter habe sich gemeldet und angegeben, dass ihre 17-jährige Tochter und vier weitere Freundinnen ungefähr selben Alters - allesamt aus Tirol - bedrängt und sexuell belästigt worden seien, erklärte Ermittler Ernst Kranebitter. Zudem habe ein Vater aus Südtirol von ähnlichen Übergriffen auf seine 18-jährige Tochter und eine gleichaltrige Freundin berichtet. Die Befragungen der Opfer standen vorerst noch aus.

Unter den betroffenen Frauen sind - wie berichtet - unter anderem auch drei Innsbruckerinnen, drei Italienerinnen, zwei Deutsche, eine Vorarlbergerin und eine Schweizerin. Sie alle haben bei der Polizei in etwa gleichlautende Angaben über die Vorgangsweise gemacht. Die Täter haben sie als vom Typus her eher ausländisch, dunkelhäutig, teils mit, teils ohne Bart beschrieben; einer der Männer soll durch einen ausgeschlagenen Schneidezahn aufgefallen sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den 16 Übergriffen am Marktplatz immer um dieselbe Tätergruppe handelt. Die Übergriffe hätten jedenfalls „System" gehabt. Dabei seien die Frauen zunächst immer angetanzt bzw. von ihrer Gruppe getrennt worden. Zudem wurde das Gros der Übergriffe zwischen 23.30 und 1.30 Uhr verübt. Also gerade zu jener Zeit, als der Tumult am größten war. Die Frauen sollen überwiegend zwischen 19 und 25 Jahre alt gewesen sein.

Video- und Fotoauswertung

Die Polizei hofft trotz der mehr als vagen Beschreibung, die Täter fassen zu können. Als Hilfestellung dient ihnen unter anderem ein privates Video vom Marktplatz, das allerdings erst gesichtet werden muss. Auf eigene Aufnahmen kann die Polizei nicht zurückgreifen: Die Videoüberwachung der Polizei ist ausschließlich für den Einsatz vor Ort vorgesehen, zeichnet aber keine Bilder auf.

Außerdem hofft man auf die Auswertung mehrerer Fotos, die Opfer geistesgegenwärtig in der Tatnacht geschossen hatten. Allerdings handelt es sich dabei um Handyfotos, aufgenommen um Mitternacht, weswegen diese sehr rotstichig und unscharf sind. (TT)