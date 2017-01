Kitzbühel – Eine nicht versperrte Kellertür nutzte in der Nacht auf Dienstag ein Einbrecher, um in eine Pension in Kitzbühel zu gelangen. Dort fand er diverse Kleidungsstücke und bediente sich daran. Der Mann zog sich auch gleich um und ließ seine eigene Kleidung zurück. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Nachdem die Hauseigentümerin in der Früh den Einbruch bemerkt hatte, alarmierte sie die Polizei. Schnell konnten Beamte einen Verdächtigen nahe der Pension ausmachen. Die Kitzbühelerin erkannte sofort die gestohlene Kleidung wieder, die der Mann trug. Nach der Aufforderung der Polizisten, sich auszuweisen, versuchte der mutmaßliche Einbrecher erst einmal wegzulaufen – ohne Erfolg.

Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, wurde er rabiat: Mit Tritten und Schlägen wehrte er sich vehement gegen die Festnahme. Am Ende überwältigten die Polizisten den Verdächtigen mit Pfefferspray und Körperkraft, wie es in einer Aussendung heißt. Er wurde in das Krankenhaus St. Johann zur Behandlung gebracht.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 39-jährigen Albaner. Gegen ihn besteht laut Polizei ein aufrechtes Aufhalteverbot in Österreich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)