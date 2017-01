Mötz – Der Einsatz bei einem Nachbarschaftsstreit in Mötz brachte die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Ladendiebs. Am Dienstag gegen 17 Uhr war eine Streife zu dem Streit gerufen worden. Einer der Beamten erkannte einen der Beteiligten auf Grund eines Fahndungsfotos wieder: Der 51-Jährige wurde wegen Ladendiebstahls in einem Imster Elektromarktes Mitte Dezember gesucht.

Anfänglich habe der Verdächtige die Tat noch geleugnet, dann habe er den Diebstahl aber zugegeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 51-Jährige übergab in seiner Wohnung die Beute – Computerzubehör im Wert von mehr als 100 Euro – an die Beamten. Diesen fiel der intensive Cannabis-Geruch in den Räumlichkeiten auf.

Im ehemaligen Schlafzimmer des Verdächtigen entdeckten sie dann auch die Quelle dafür: Der 51-Jährige hatte ein Indoor-Plantage angelegt. Die Cannabispflanzen wurden sichergestellt. Dem Mann steht nun zusätzlich eine Anzeigen wegen eines Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz bevor. (TT.com)