Lans – Im Streit um Kommunalsteuerzahlungen für die Jahre 2011 bis 2015 ist eine Einigung zwischen der Gemeinde Lans und der pro mente Reha GmbH, die das örtliche Therapiezentrum Sonnenpark betreibt, in weiter Ferne. Mitte der Woche läuft die von der Gemeindeführung per Bescheid gesetzte Frist aus, den geforderten Betrag von rund 330.000 Euro nachzuzahlen. Christian Rachbauer, Chef von pro mente Reha, schließt aber aus, dass dem Bescheid Folge geleistet wird. „Es wird keine Lösung innerhalb der Frist geben“, so Rachbauer. Er stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, dass der Sonnenpark ein gemeinnütziger Betrieb und nicht kommunalsteuerpflichtig sei. Rachbauer will gegen den Bescheid Beschwerde einlegen.

Einer solchen sieht der Lanser BM Benedikt Erhard gelassen entgegen: „Der Bescheid und die Zahlungsfrist sind unumstößlich. Eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung“, so Erhard. Ob Rachbauer nun dieses Rechtsmittel ergreift oder einfach die Zahlungsfrist verstreichen lässt – vor ein Gericht kommt die Causa in jedem Fall. „Vollkommene Klarheit gibt es ohnehin erst, wenn in letzter Instanz festgestellt wird, ob wir kommunalsteuerpflichtig sind oder nicht“, gibt sich Rachbauer kämpferisch.

Wie berichtet, scheiden sich die Geister darüber, ob der Sonnenpark als Hotel- oder Gesundheitsbetrieb einzustufen ist. Ein Angebot der Gemeinde, nur für einen errechneten „nicht-therapeutischen“ Bereich des Sonnenparks Kommunalsteuer nachzuzahlen, lehnte pro mente Reha im August des vergangenen Jahres ab. „Die gesamte Einrichtung hat mit einem Hotel nichts zu tun“, ist Christian Rachbauer überzeugt, „im Sonnenpark halten sich keine Hotelgäste auf, sondern zugewiesene Patienten.“ Kurioses Detail: Seit Eröffnung des Sonnenparks im Jahre 2011 wurde keinerlei Kommunalsteuer bezahlt, die Nächtigungsabgabe an den Tourismusverband hingegen schon.

Zu einem gänzlich anderen Schluss kommt indes ein detailliertes Gutachten, das die Gemeinde Lans von einem Wiener Steuerrechtler erstellen ließ. Demnach sei der Sonnenpark „zu hundert Prozent kommunalsteuerpflichtig“, so BM Erhard, der das Nicht-Bezahlen der Steuer auch bereits bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck angezeigt hat. Auch er will den Konflikt notfalls vor Gericht ausfechten. „Als Bürgermeister darf ich nicht einfach auf Steuereinnahmen für Lans verzichten“, sagt Erhard. (mxs)