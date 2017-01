Wien – Im Clubhaus des Hells Angels Charters Wien in Wien-Margareten ist am Mittwoch von einem Großaufgebot der Polizei ein deutscher Mordverdächtiger festgenommen worden. Laut Bundeskriminalamt (BK) soll der 34-Jährige Marcus M. im Juni des vergangenen Jahres mit drei Komplizen ein Mitglied der Gruppe „United Tribuns“ getötet haben. Seitdem wurde er europaweit gesucht.

Insgesamt rund 100 Beamte mit Unterstützung der Cobra waren im Einsatz, um den mittels europäischem Haftbefehl gesuchten Marcus M. festzunehmen. Bei diesem handelt es sich um den ehemaligen Präsidenten des mittlerweile aufgelösten Hells Angels Charters Leipzig. Laut Vincenz Kriegs-Au, Pressesprecher des BK, habe sich der Mann widerstandslos festnehmen lassen und sei ins Landesgericht Josefstadt gebracht worden, wo über die Auslieferung nach Deutschland entschieden werde.

Marcus M. steht im Verdacht, am 25. Juni 2016 in Leipzig als Mittäter gemeinsam mit drei weiteren Personen Veysel A. getötet zu haben. A. wurde durch sieben Schüsse aus einer Pistole getötet. Marcus M. war nicht der Schütze, trat jedoch auf den Niedergeschossenen in Tötungsabsicht ein. Der Verdächtige hatte sich im vorigen Sommer bereits in Untersuchungshaft befunden, wurde dann aber freigelassen und tauchte unter. Das sächsische Landeskriminalamt hatte 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf ihn ausgesetzt. (APA)