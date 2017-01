Die griechische Polizei hat eine der gefährlichsten mutmaßlichen griechischen Linksterroristinnen festgenommen. Es handelt sich um Pola Roupa, eines der führenden Mitglieder der Untergrundorganisation „Revolutionärer Kampf“, wie die griechische Polizei am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Diese linksextremistische Organisation hatte in den vergangen Jahren mehrere Terroranschläge in Griechenland verübt. Darunter war auch ein Angriff auf die Residenz des deutschen Botschafters in Athen am 30. Dezember 2013. Damals waren mehrere Schüsse aus einem Sturmgewehr auf die Residenz abgefeuert worden. Verletzt wurde damals niemand. (APA/dpa)